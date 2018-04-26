Фикрет Мамедов: Судейский состав обновлен на 60%

Даны поручения по широкому применению электронных браслетов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На коллегиальном заседании министерства юстиции было выделено установление пробационного контроля, применение электронных средств контроля в исполнении альтернативного наказания.

Как передает Report, на заседании сообщили, что Кабинет министров недавно утвердил правила применения этих средств, даны соответствующие поручения по широкому применению электронных браслетов и проведению общественной презентации.

Министр юстиции Фикрет Мамедов сообщил на заседании, что согласно поручению президента Азербайджана, проведены прогрессивные реформы, служащие повышению эффективности правосудия, усилению независимости судебной власти, законодательство в данной сфере было усовершенствовано, был уточнен порядок прозрачного избрания судей, судейский состав обновлен на 60%, созданы новые суды и органы самоуправления судебной власти, проделаны значительные работы по внедрению современных ИКТ, системы "Электронный суд", созданной по распоряжению главы государства, и усовершенствованию судебной инфраструктуры.

Было отмечено, что как проявление государственной поддержки в развитии гражданского общества, 20 некоммерческих юридических лиц прошли государственную регистрацию.