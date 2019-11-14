Экс-заместитель башгана о задержанных за торговлю мигрантами активистах "Мусават"

"Вы не можете представить, насколько сложной была борьба, которую в последние два года с небольшим числом единомышленников я вел внутри партии "Мусават". События этих двух лет были тяжелыми с моральной точки зрения".

Как передает Report, об этом экс-заместитель башгана партии "Мусават", кандидат на пост главы партии Ядигар Садыглы написал на своей странице в Facebook.

Он написал, что сложно слышать навет, клевету, оскорбления от людей, с которыми плечом к плечу вел борьбу долгие годы.

"Мы предполагали, что такая ситуация может возникнуть, и пытались предотвратить такой исход. Все наши старания были ради "Мусават", его имени и имиджа", - написал Я.Садыглы.

Отметим, что минувшим днем в ходе рейдов в более чем 38 домах и рабочих местах в 6 провинциях Германии были задержаны 7 граждан Азербайджана. В отношении них применен арест. Среди арестованных находятся председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" (Мусават ЕКЦ) Ильхам Гасан, член партии "Мусават, зампредседателя Мусават ЕКЦ Мехди Халилбейли, член Мусават ЕКЦ Абдин Джавадов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.