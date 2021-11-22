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Джейхуну Байрамову вручен памятный знак Низами

Джейхуну Байрамову вручен памятный знак Низами 22 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым.
Внутренняя политика
22 ноября 2021 г. 16:34
Джейхуну Байрамову вручен памятный знак Низами

22 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, стороны обменялись мнениями о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ и работе, проводимой организацией в направлении пропаганды общей культуры тюркских народов.

Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов проинформировал о мероприятиях, проводимых организацией в связи с объявлением 2021 года в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви", и сказал, что культурные мероприятия, посвященные творчеству великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, будут проводиться до марта следующего года.

Генсек Дюсен Касеинов представил министру Джейхуну Байрамову изданную ТЮРКСОЙ и посвященную творчеству Низами Гянджеви книгу, а также памятный знак Низами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramova TÜRKSOY-un "Nizami xatirə nişanı” təqdim olunub

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