До середины 2022 года в трех освобожденных районах Азербайджана установят сейсмостанции

До первой половины следующего года в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется установить сейсмические станции

До первой половины следующего года в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется установить сейсмические станции.

Об этом Report сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, план по установке сейсмических станций уже подготовлен: "В настоящее время мы ожидаем завершения процесса разминирования на этих территориях. Эти станции строятся вне жилых массивов. После завершения процесса разминирования в 3 районах Карабаха на местах бывших станций будут построены новые".

Г.Етирмишли сказал, что на последующих этапах планируется установка сейсмических станций в 7 районах Карабаха.

"В указанных районах сейсмических станций раньше не было и они будут установлены впервые. В целом, план охватывает 10 районов Карабаха, к концу 2024 года процесс будет полностью завершен", - добавил собеседник агентства.