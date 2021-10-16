Деятельность AZAL, BakuBus и Бакметрополитена обсуждена на заседании инвестхолдинга

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова прошло заседание холдинга.

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова прошло заседание холдинга.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в рамках заседания были обсуждены результаты диагностики деятельности четырех портфельных компаний транспортного сектора - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ООО "BakuBus", также обсуждены вопросы оценки стандартов корпоративного управления и деятельности членов органов управления портфельных компаний.

Затем были заслушаны доклады председателя Правления инвестхолдинга Метина Эйнуллаева и генерального исполнительного директора Руслана Алиханова.

Также на заседании обсудили выступления председателя Наблюдательного совета портфельных компаний транспортного сектора и руководителей компаний о результатах диагностики.