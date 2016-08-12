Депутат Таир Сулейманов прокомментировал заявления о якобы запрете им азана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ "Меня здесь все знают. Меня не было в Сиязани, я приехал вчера вечером. Мой дом сняли на видео. Что тут такого, у человека должен быть дом... Мне почти 70 лет, 55-60 из которых я проработал. Разве у меня не должен быть дом?! У того, кто подготовил это видео, нужно спросить, кто разрешил ему снимать мой дом?"

Об этом в заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса Таир Сулейманов.

Парламентарий также прокомментировал заявление о якобы запрете им азана в мечети, расположенной рядом с его домом в Сиязани: "Подготовивший материал говорит, что я не люблю звуки азана. На каком основании можно утверждать это? Разве мы не мусульмане, не азербайджанцы? Я слушаю азан, и люблю его так же, как звуки колыбельной песни матери. Мы выросли под звуки азана. Я не могут понять, что это за разговор?! Человек должен действовать, слушая свою совесть. Того, кто снял эти кадры, нужно спросить, кто заказал ему материал? Говоря, что якобы я не люблю азан, он наносит ущерб мне, как верующему человеку. Каждый, в чьих жилах течет азербайджанская и мусульманская кровь, рождается и вырастает с азаном. Я верующий человек и занимаюсь благотворительной деятельностью в районе, касающейся в том числе мечетей и пр. Даже люди удивляются и спрашивают, что это за материал?".

Таир Сулейманов, избранный депутатом от Шабран-Сиязанского избирательно округа №54, подчеркнул, что члены его семьи верующие: "Моя семья одна из верующих в районе, мы все совершаем намаз. О чем говорит человек, снявший это видео?! Мы служим людям".

По словам депутата, подготовленный материал заказной: "Естественно, это заказ. Как же может быть иначе?! На что они ссылаются, утверждая, что я не люблю азан? Разве есть мусульманин, которому не нравится азан? Наш мугам и Коран возникли из азана. Разве можно быть до такой степени бессовестным?! Как может быть, чтобы в мечети у моего дома не разрешали азан? В ней никогда не было проблем с азаном, он читается своевременно, и под звуки азана люди совершают намаз".

Отвечая на вопрос о том, подаст ли в суд на подготовившего видеоматериал Мехмана Гусейнова, парламентарий сказал: "Некоторые советовали мне подать на него в суд, на что я ответил, что на суде нужно стоять лицом к лицу с человеком, имеющим совесть".