О нас

ЦИК: В 37 странах создано 49 избирательных участков

ЦИК: В 37 странах создано 49 избирательных участков В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане в 37 странах создано 49 избирательных участков.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 15:16
ЦИК: В 37 странах создано 49 избирательных участков

В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане в 37 странах создано 49 избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"На этих участках уже зарегистрировано около 23 тыс. избирателей. Не находящийся на своем участке в день голосования человек сможет проголосовать где угодно при наличии открепительного удостоверения. Это касается как местных избирателей, так и проживающих за рубежом", - подчеркнул М. Панахов.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK: "37 ölkədə 49 seçki məntəqəsi yaradılıb"

Другие новости из категории

Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы
Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы
6 февраля 2024 г. 16:14
Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ
Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ
6 февраля 2024 г. 15:34
Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса
Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса
6 февраля 2024 г. 15:27
ЦИК: Выборы будут мониторить наблюдатели от 14 партий, у которых нет своих кандидатов
ЦИК: Выборы будут мониторить наблюдатели от 14 партий, у которых нет своих кандидатов
6 февраля 2024 г. 15:14
ЦИК: В период предвыборной агитации были созданы равные условия для всех кандидатов
ЦИК: В период предвыборной агитации были созданы равные условия для всех кандидатов
6 февраля 2024 г. 14:55
Мазахир Панахов: В Азербайджане зарегистрировано более 6 млн 478 тыс. избирателей
Мазахир Панахов: В Азербайджане зарегистрировано более 6 млн 478 тыс. избирателей
6 февраля 2024 г. 14:45
Глава ЦИК: Завтра впервые за 30 лет голосование пройдет на освобожденных территориях Азербайджана
Глава ЦИК: Завтра впервые за 30 лет голосование пройдет на освобожденных территориях Азербайджана
6 февраля 2024 г. 14:25
В Азербайджане повышены должностные оклады военнослужащих
В Азербайджане повышены должностные оклады военнослужащих
6 февраля 2024 г. 11:13
На президентские выборы в Азербайджане зарегистрированы более 89 тыс. местных наблюдателей
На президентские выборы в Азербайджане зарегистрированы более 89 тыс. местных наблюдателей
6 февраля 2024 г. 10:59
В Азербайджане наступил день тишины перед выборами
В Азербайджане наступил "день тишины" перед выборами
6 февраля 2024 г. 08:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi