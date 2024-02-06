ЦИК: В 37 странах создано 49 избирательных участков

В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане в 37 странах создано 49 избирательных участков.

В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане в 37 странах создано 49 избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"На этих участках уже зарегистрировано около 23 тыс. избирателей. Не находящийся на своем участке в день голосования человек сможет проголосовать где угодно при наличии открепительного удостоверения. Это касается как местных избирателей, так и проживающих за рубежом", - подчеркнул М. Панахов.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.