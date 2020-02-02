ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала раздачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.

Как сообщили Report в отделе медиа и общественных связей Секретариата Центральной избирательной комиссии, созданы всесторонние условия для того, чтобы международные и зарубежные структуры, миссии по наблюдению за выборами, средства массовой информации и различные избирательные субъекты могли наблюдать за процессом, который будет проходить в типографии Милли Меджлиса в условиях прозрачности с участием членов ЦИК, сотрудников Секретариата, а также председателей окружных избирательных комиссий.

Предусмотрено передать избирательные бюллетени сегодня, 2 февраля, в окружные избирательные комиссии в общей сложности 62-х избирательных округов, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике и других регионах, а на следующий день - обеспечить бюллетенями окружные избирательные комиссии всех избирательных округов республики. После передачи избирательных бюллетеней, подготовленных в условиях высокой безопасности Особой службой государственной охраны, в окружные избирательные комиссии, их перевозка, хранение и распределение по участковым избирательным комиссиям обеспечивается соответствующими структурами Министерства внутренних дел.

На мероприятии средствам массовой информации была предоставлена подробная информация о требованиях законодательства в связи с подготовкой и доставкой по назначению избирательных бюллетеней, средства массовой информации широко осветили все этапы обеспечения прозрачности, были даны ответы на вопросы журналистов.

Напомним, что после утверждения Центральной избирательной комиссией в течение периода, предусмотренного законодательством, требований, касающихся текста, формы, количества и правил подготовки избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами, с 27 января началась печать бюллетеней и решением Комиссии было напечатано 5 387 600 (пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот) бюллетеней.

Согласно Избирательному кодексу, после раздачи бюллетеней в окружные избирательные комиссии, избирательные бюллетени как минимум за 3 дня до дня голосования будут переданы из окружных в участковые избирательные комиссии.