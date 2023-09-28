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Церемония прощания с Ганирой Пашаевой пройдет в мечети Гейдара

Церемония прощания с Ганирой Пашаевой пройдет в мечети Гейдара Церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Ганирой Пашаевой состоится завтра в 10 часов в мечети Гейдара.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 22:46
Церемония прощания с Ганирой Пашаевой пройдет в мечети Гейдара

Церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Ганирой Пашаевой состоится завтра в 10 часов в мечети Гейдара.

Как передает Report, об этом заявил брат покойной Гусейн Пашаев.

Он отметил, что похороны состоятся во Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Qənirə Paşayeva ilə vida mərasimi sabah Heydər Məscidində olacaq

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