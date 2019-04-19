Бывший член ReAl раскритиковал оппозицию

Бывший член партии ReAl (Республиканская альтернатива), историк Алтай Гёюшов раскритиковал оппозицию.

Как сообщает Report, на своей странице в социальной сети А.Гёюшов написал, что председатель партии "Умид" Игбал Агазаде поддержал Ильхама Алиева на президентских выборах 2013 года, а сейчас участвует на мероприятии объединенной оппозиции вместе с председателем Национального совета Джамилем Гасанли и председателем партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

О подавшем в отставку из Национального совета в 2013 году Эльдаре Намазове он сказал, что тот поддерживал Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах в 2018 году: "После того, как председатель партии ReAl Ильгар Мамедов вышел из заключения, он встречался с Эльдаром Намазовым, проводил консультации. Я думаю, лучше вы тоже поддержите Ильхама Алиева, на этом вопрос и будет исчерпан".

Ильгар Мамедов заявил, что не согласен с этим призывом.

Джамиль Гасанли назвал сказанное А.Гёюшовым справедливым.

Председатель парии "Умид" Игбал Агазаде не согласился с позицией А.Гёюшова: "Вы допускаете большую ошибку. Если у вас есть претензии к моей личности, если вы не уважаете меня лично, мне вам нечего сказать. Но если вы наговариваете на меня из-за моего выбора, то я готов на открытый диалог с вами, поскольку я свободен в выборе политического курса".