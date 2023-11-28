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Безопасность и занятость возвращающегося на освобожденные территории населения будет обеспечена

Безопасность и занятость возвращающегося на освобожденные территории населения будет обеспечена Безопасность и занятость возвращающегося на освобожденные территории населения будет обеспечена.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 19:13
Безопасность и занятость возвращающегося на освобожденные территории населения будет обеспечена

Безопасность и занятость возвращающегося на освобожденные территории населения будет обеспечена.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании, посвященном итогам трехлетней деятельности Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях, под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба Самира Нуриева.

Самир Нуриев подчеркнул, что за прошедший 3-летний период деятельности штаба, согласно поручениям главы государства, на освобожденных от оккупации территориях были реализованы широкомасштабные проекты по восстановлению и строительству, стремительно продолжаются работы по созданию новых городов и сел. Оперативность, подотчетность, межведомственная взаимная коммуникация, координация и оперативность в реализации поставленных задач в этой области стали основными принципами деятельности штаба.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о проводимой работе по решению необходимых вопросов на территориях, где в результате антитеррористических мероприятий был восстановлен суверенитет, текущем состоянии дел, осуществляемых на территориях в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", обеспечении расселения, безопасности и устойчивой занятости возвращающегося населения, организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и конкурентоспособного аграрного производства на освобожденных территориях.

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