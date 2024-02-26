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Байрамов: Продолжается работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде

Байрамов: Продолжается работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде Продолжается работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 12:20
Байрамов: Продолжается работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде

Продолжается работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что долгие годы под руководством президента Ильхама Алиева принимаются последовательные, системные меры для привлечения к уголовной ответственности виновных в Ходжалинском геноциде и восстановления исторической справедливости.

"Как результат этих мер, сегодня, в очередную годовщину этой трагедии, в Ходжалы развевается азербайджанский триколор. Безнаказанность преступников привела к тому, что в Армении среди этих лиц сформировалась атмосфера безнаказанности. Поэтому Азербайджан обязательно продолжит работу в этом направлении. Некоторые из этих преступников уже привлечены к уголовной ответственности и предстанут перед судом", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Work underway to bring perpetrators of Khojaly genocide to justice
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: Xocalı soyqırımını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün işlər davam etdirilir

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