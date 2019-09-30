Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии "Мусават"

Действующий глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я выдвинул кандидатуру в башганы партии "Мусават". С завтрашнего дня начинаю избирательную кампанию, объявлю свою платформу. Впервые в истории азербайджанских политических партий состоятся дебаты кандидатов", - сообщил А.Гаджилы.

Отметим, что очередной съезд партии "Мусават" запланирован на 12 октября. На съезде пройдут выборы башгана партии.

Напомним, что последний съезд партии состоялся в сентябре 2014 года. На данном съезде башганом был избран Ариф Гаджилы.