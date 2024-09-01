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Анфимов: Парламентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне

Анфимов: Парламентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне Внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана организованы на высоком уровне.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 16:05
Анфимов: Парламентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне

Внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана организованы на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ, об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов после посещения в воскресенье ряда избирательных участков.

"Основываясь на информации долгосрочных наблюдателей и принимая во внимание увиденное мною накануне и в день голосования отмечу, что парламентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне", - сказал он.

По его словам, ни на одном из участков не было выявлено значительных нарушений со стороны наблюдателей от СНГ, что свидетельствует о соответствии избирательного процесса требованиям законодательства.

"Мы в обязательном порядке общаемся с нашими коллегами, внутренними наблюдателями. Интересно их мнение по поводу проходящего голосования. Интересно и то, есть ли у них замечания или предложения по совершенствованию избирательной кампании. И скажу, что ни от кого я не услышал жалоб, все сходятся во мнении, что избирательный процесс проходит с соблюдением внутреннего законодательства и международных норм", - отметил он.

По мнению Анфимова, Центральной избирательной комиссией Азербайджана для международных и внутренних наблюдателей созданы все условия для выполнения их миссии.

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Версия на азербайджанском языке Anfimov: Azərbaycanda parlament seçkiləri yüksək səviyyədə təşkil olunub
Версия на английском языке Anfimov: Parliamentary elections in Azerbaijan organized at high level

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