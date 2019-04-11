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Али Ахмедов: Под руководством президента Ильхама Алиева осуществляются широкомасштабные экономические реформы

Али Ахмедов: Под руководством Ильхама Алиева осуществляются реформы
© Report/ Firi Salm

"Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществляются широкомасштабные экономические реформы".

Как сообщает Карабахский центр Report, об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов заявил в ходе своего выступления на региональном совещании в Агджабединском районе.

По его словам, в сфере сельского хозяйства проводятся большие реформы и осуществляются программы самозанятости: "С 2004 года и по сегодняшний день было открыто около 2 миллионов новых рабочих мест, люди были обеспечены работой. Таким образом, улучшилось благосостояние людей. Сегодня в Азербайджане нет проблем с электроэнергией, газом и водой. В регионах строятся новые системы водоснабжения и канализации".

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