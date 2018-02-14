Администрация президента Азербайджана обнародовала названия компаний, пожаловавшихся на министерство налогов - СПИСОК

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в 278 жалобах поступивших от юридических лиц и предпринимателей было выражено недовольство препятствованием работе предпринимателей налоговыми, правоохранительными органами, городскими и районными структурами исполнительной власти, отдельно взятыми должностными лицами, просилось о помощи".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом работы с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов.

С.Исмайлов отметил, что предприниматели пожаловались на необоснованно указанные долги в крупных размерах, вынужденность из-за этого приостанавливать деятельность, блокировке Департаментом локальных доходов г.Баку минналогов банковских счетов, применении незаконных распоряжений и др.: “Руководители фирм ЗАО Yanar Dağ, Telko Qafqaz, Metals LTD, N-Link İNTELLİGENT SOLUTİONS, Qlobal Finans, Qartal-A, İnter Qarden, ООО Relax, İnkomservis и другие написали, что МН препятствует их работе. Множество жалоб пришло от мелких предпринимателей и других граждан, что сотрудники управлений и департаментов министерства в Гяндже, Лянкаране, Сумгайыте, Ширване, Евлахе, Гейчае необоснованно оказывали на них давление”.