Зимняя сессия ПАСЕ начнет работу 23 января

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В ходе сессии парламентарии обсудят юридические и правозащитные аспекты войны России против Украины, воздействие вооруженных конфликтов на окружающую среду, а также этические, культурные и образовательные проблемы.

Также с речью выступят премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратится к депутатам ПАСЕ, состоятся выборы президента и вице-президентов Ассамблеи.