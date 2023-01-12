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Зимняя сессия ПАСЕ начнет работу 23 января

Зимняя сессия ПАСЕ начнет работу 23 января Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года
Внешняя политика
12 января 2023 г. 15:50
Зимняя сессия ПАСЕ начнет работу 23 января

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В ходе сессии парламентарии обсудят юридические и правозащитные аспекты войны России против Украины, воздействие вооруженных конфликтов на окружающую среду, а также этические, культурные и образовательные проблемы.

Также с речью выступят премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратится к депутатам ПАСЕ, состоятся выборы президента и вице-президентов Ассамблеи.

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Версия на английском языке PACE winter session to start on January 23
Версия на азербайджанском языке AŞPA-nın qış sessiyası yanvarın 23-də başlayacaq

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