Зеленский поздравил президента Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания.

Высоко оценивая всестороннюю поддержку, оказываемую дружественным Азербайджаном нашей стране, и Ваши личные усилия, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ.

Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном.

Господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашей высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа".