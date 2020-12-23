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Зеленский поздравил президента Азербайджана

Зеленский поздравил президента Азербайджана Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
23 декабря 2020 г. 16:16
Зеленский поздравил президента Азербайджана
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Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания.

Высоко оценивая всестороннюю поддержку, оказываемую дружественным Азербайджаном нашей стране, и Ваши личные усилия, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ.

Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном.

Господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашей высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Zelinski Azərbaycan Prezidentini təbrik etdi

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