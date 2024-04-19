Завершилась дипломатическая миссия посла Алжира в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Алжира Абдельвахаба Османа в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили Report в МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Абдельвахаба Османа за его усилия в развитии отношений между Азербайджаном и Алжиром в период пребывания в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны выразили удовлетворение растущим партнерством, дружескими отношениями и контактами на высоком уровне между Азербайджаном и Алжиром.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.