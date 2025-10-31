Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в Зангилане

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 13:23
    Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции Хякяри в Зангилане

    Аккредитованные в Азербайджане дипломаты и представители международных организаций посетили строящуюся железнодорожную станцию "Хякяри" в Зангиланском районе.

    Как сообщает Report, дипломатам представили информацию о ходе строительных работ, возведении железнодорожных путей и инфраструктуры станции, а также о планах по дальнейшему развитию проекта.

    Отмечается, что железная дорога через станцию "Хякяри" станет частью Зангезурского коридора (включая его 42-ый участок TRIPP, который пройдет по территории Армении), и соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

    В составе делегации - более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

    Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Отметим, что это уже 20-я по счету поездка дипломатического корпуса в освобожденные районы Азербайджана.

    дипломаты дипкорпус визит Зангилан Хякяри Хикмет Гаджиев
    Фото
    Видео
    Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici diplomatlar Həkəri dəmir yolu stansiyasına baxış keçiriblər

    Последние новости

    13:44
    Фото

    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Внутренняя политика
    13:37

    Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:36
    Фото

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    13:34
    Видео

    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    13:29
    Фото

    В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"

    Внутренняя политика
    13:23
    Фото
    Видео

    Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в Зангилане

    Внешняя политика
    13:20

    Десмонд Фунви: Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:16

    Закир Гасанов находится с визитом в Казахстане

    Армия
    Лента новостей