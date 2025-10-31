Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в Зангилане

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты и представители международных организаций посетили строящуюся железнодорожную станцию "Хякяри" в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, дипломатам представили информацию о ходе строительных работ, возведении железнодорожных путей и инфраструктуры станции, а также о планах по дальнейшему развитию проекта.

Отмечается, что железная дорога через станцию "Хякяри" станет частью Зангезурского коридора (включая его 42-ый участок TRIPP, который пройдет по территории Армении), и соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

В составе делегации - более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что это уже 20-я по счету поездка дипломатического корпуса в освобожденные районы Азербайджана.