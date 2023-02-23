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Замминистра: Армения не смогла опровергнуть ни одного факта касательно мин

Замминистра: Армения не смогла опровергнуть ни одного факта касательно мин Армения не смогла опровергнуть ни один из представленных Азербайджаном фактов об установке мин армянского производства 2021 года на освобожденных от оккупации территориях.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 13:29
Замминистра: Армения не смогла опровергнуть ни одного факта касательно мин

Армения не смогла опровергнуть ни один из представленных Азербайджаном фактов об установке мин армянского производства 2021 года на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на брифинге в связи с решением Международного суда ООН, вынесенным в рамках применения Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

Замминистра также отметил, что эти мины могли быть доставлены только по Лачынской дороге, что также говорит о том, что последние два года Армения нарушает обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Armenia failed to refute facts regarding mines
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ermənistan minalarla bağlı faktların heç birini təkzib edə bilməyib"

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