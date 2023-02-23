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Замминистра: Ходатайство Армении об акции на Лачынской дороге отклонено

Замминистра: Ходатайство Армении об акции на Лачынской дороге отклонено Армения обратилась в Международный суд ООН по трем основным вопросам. Один из них был связан с мирной акцией, проводимой с 12 декабря на Лачынской дороге экоактивистами и представителями гражданского общества.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 12:16
Замминистра: Ходатайство Армении об акции на Лачынской дороге отклонено

Армения обратилась в Международный суд ООН по трем основным вопросам. Один из них был связан с мирной акцией, проводимой с 12 декабря на Лачынской дороге экоактивистами и представителями гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на брифинге в связи с решением Международного суда ООН, вынесенным в рамках применения Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

"Иск заключался в том, что эта акция фальшивая, а ее участники якобы действуют по указке правительства Азербайджана. Армения обратилась в суд с утверждением об искусственной организации акции. С нашей стороны были представлены в суд фото-и видео доказательства того, что эти акции действительно проводятся экоактивистами. Вчера суд отклонил ходатайство Армении об организации акции правительством Азербайджана”, - сообщил замминистра.

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Версия на английском языке Elnur Mammadov: Armenia's petition regarding protest on Lachin road cancelled
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: "Ermənistanın Laçın yolundakı aksiya ilə bağlı vəsatəti ləğv edilib"

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