Замминистра: Ходатайство Армении об акции на Лачынской дороге отклонено

Армения обратилась в Международный суд ООН по трем основным вопросам. Один из них был связан с мирной акцией, проводимой с 12 декабря на Лачынской дороге экоактивистами и представителями гражданского общества.

Армения обратилась в Международный суд ООН по трем основным вопросам. Один из них был связан с мирной акцией, проводимой с 12 декабря на Лачынской дороге экоактивистами и представителями гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на брифинге в связи с решением Международного суда ООН, вынесенным в рамках применения Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

"Иск заключался в том, что эта акция фальшивая, а ее участники якобы действуют по указке правительства Азербайджана. Армения обратилась в суд с утверждением об искусственной организации акции. С нашей стороны были представлены в суд фото-и видео доказательства того, что эти акции действительно проводятся экоактивистами. Вчера суд отклонил ходатайство Армении об организации акции правительством Азербайджана”, - сообщил замминистра.