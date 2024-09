Азербайджан привержен соблюдению Устава ООН для обеспечения доверия в многосторонних отношениях

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов подтвердил принципиальную позицию Азербайджана в необходимости строгого соблюдения Устава ООН для обеспечения доверия в многосторонних отношениях.

Как передает Report, об этом он заявил в выступлении на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН на тему "Лидерство во имя мира: Объединение в соблюдении Устава ООН в поисках безопасного будущего".

"Твердая поддержка Азербайджаном сильной системы многосторонних отношений является ключевым элементом нашей деятельности на международных платформах, включая ранее председательство в Движении неприсоединения и нынешнее председательство в COP29", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".