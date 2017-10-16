Закир Гасанов: Азербайджан, Грузия и Турция провели большую работу в области безопасности региональных проектов

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Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ "Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны на очень высоком уровне. Наряду с этим, мы должны проделать большую работу".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге после встречи с грузинским коллегой Леваном Изория заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Закир Гасанов заявил о проведении важной работы в области повышения уровня подготовки личного состава, учений и работ в сфере строительства армии: "Офицеры грузинской армии приняли активное участие в учениях Сухопутных войск и Военно-воздушных сил в Азербайджане. В дальнейшем предусматривается проведение совместных солдатских учений с участием Азербайджана и Грузии".

Министр заявил о проведении большой работы в области обеспечения безопасности в регионе, оказании особого внимания безопасности энергопроектов: "В связи с этим военнослужащие Азербайджана, Грузии и Турции провели совместные учения, осуществили важную работу. Мы намерены расширить сотрудничество и в данной области".

"Азербайджан и Грузия также выступают с единой позиции в вопросах территориальной целостности и суверенитета. И в дальнейшем мы будем выступать с той же позиции", - подчеркнул генерал-полковник Закир Гасанов.

Леван Изория назвал встречу с азербайджанским коллегой очень плодотворной. Он отметил, что двустороннее военное сотрудничество развивается и в рамках НАТО: "Основными приоритетами нашего сотрудничества являются региональная безопасность и охрана энергопроектов".

"Азербайджан является для нас близким политическим и стратегическим партнером. В нашей позиции нет принципиальной разницы", - заявил Л.Изория.