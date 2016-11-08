Закир Гаралов: Правоохранительные органы Азербайджана активно участвуют в следственных мероприятиях, связанных с попыткой госпереворота в Турции

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Генпрокурор Азербайджана встретился с новоназначенным послом Турции в нашей стране Эрканом Озоралом.

Как сообщили Report из Генпрокуратуры, отметив о динамичном развитии опирающихся на протяжении истории на национальные корни политических, экономических, культурных и пр. связей, З.Гаралов сказал, что эти связи выражены в сказанной общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым фразе "Одна нация, два государства", словах основателя турецкого государства Мустафы Кямала Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, горе - наше горе".

Он добавил, что в результате совместных усилий и дальновидной политики президентов двух стран Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, азербайджано-турецкие связи достигли уровня надежного стратегического сотрудничества, опираясь на принципы дружбы и братства.

Генпрокурор выразил удовлетворение двусторонними связями юридического сотрудничества и отметил об активном участии правоохранительных органов Азербайджана в широких оперативных следственных мероприятиях, проводимых по уголовному делу, возбужденному в связи с произошедшими в Турции событиями 15 июля.

Выразив признательность за поддержку, оказанную братским азербайджанским государством и народом во время попытки госпереворота в Турции, Эркан Озорал выразил уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей во всех сферах.

На встрече провели обмен мнениями вокруг вопросов сотрудничества.