Захарова: Азербайджан и Россия полноформатно развивают отношения во всех сферах

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Россия полноформатно развивают отношения во всех сферах".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос об основных аспектах двустороннего сотрудничества.

"Здесь нельзя вычленить самое главное. Самое главное - это то, что развиваются все направления. И гуманитарное, и политическое, и экономическое - все измерения, которые сложно перечислить", - заявила М.Захарова.