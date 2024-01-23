Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше

В Стамбуле состоялось первое заседание созданного при Организации тюркских государств Совета по конкуренции.

В Стамбуле состоялось первое заседание созданного при Организации тюркских государств (ОТГ) Совета по конкуренции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в заседании приняли участие представители уполномоченных структур стран-членов ОТГ Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдателей – Северного Кипра и Венгрии.

На встрече были согласованы основные принципы деятельности совета, а также дорожная карта. После обсуждений был подписан официальный документ о создании совета.

Турция будет председательствовать в совете на протяжении трех лет.

По итогам встречи было принято решение провести следующее, второе заседание совета в азербайджанском городе Шуше. Точная дата заседания пока не согласована.