О нас

Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше

Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше В Стамбуле состоялось первое заседание созданного при Организации тюркских государств Совета по конкуренции.
Внешняя политика
23 января 2024 г. 17:22
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше

В Стамбуле состоялось первое заседание созданного при Организации тюркских государств (ОТГ) Совета по конкуренции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в заседании приняли участие представители уполномоченных структур стран-членов ОТГ Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдателей – Северного Кипра и Венгрии.

На встрече были согласованы основные принципы деятельности совета, а также дорожная карта. После обсуждений был подписан официальный документ о создании совета.

Турция будет председательствовать в совете на протяжении трех лет.

По итогам встречи было принято решение провести следующее, второе заседание совета в азербайджанском городе Шуше. Точная дата заседания пока не согласована.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Competition Council of Turkic States established, Shusha to host next meeting
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Rəqabət Şurası yaradılıb, qurumun növbəti iclası Şuşada keçiriləcək

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах
ФотоВолонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах
18 января 2024 г. 18:05
Доходы населения Азербайджана выросли на 13%
Доходы населения Азербайджана выросли на 13%
17 января 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi