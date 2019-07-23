Временный поверенный в делах Португалии завершает свою дипмиссию в Азербайджане

Завершается срок дипломатической миссии главы представительства Португалии в Азербайджане Жорже Фонсека.
Как сообщает Report, временный поверенный покинет Азербайджан 31 июля.
Напомним Ж. Фонсека возглавлял дипмиссию Португалии в Баку с 2017 года.
Завершается срок дипломатической миссии главы представительства Португалии в Азербайджане Жорже Фонсека.
Как сообщает Report, временный поверенный покинет Азербайджан 31 июля.
Напомним Ж. Фонсека возглавлял дипмиссию Португалии в Баку с 2017 года.
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Tural AsadiАвтор новости