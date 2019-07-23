Временный поверенный в делах Португалии завершает свою дипмиссию в Азербайджане

Временный поверенный Португалии завершает свою миссию в Азербайджане

23 июля, 2019 12:45

https://report.az/storage/news/363a7a60b48c4aab894161e1d2b24e18/69711aa9-8ee6-4342-8e1e-17e69b39e4b9_292.jpg Завершается срок дипломатической миссии главы представительства Португалии в Азербайджане Жорже Фонсека. Как сообщает Report, временный поверенный покинет Азербайджан 31 июля. Напомним Ж. Фонсека возглавлял дипмиссию Португалии в Баку с 2017 года.

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