 Наверх

Временный поверенный в делах Португалии завершает свою дипмиссию в Азербайджане

Временный поверенный Португалии завершает свою миссию в Азербайджане

Завершается срок дипломатической миссии главы представительства Португалии в Азербайджане Жорже Фонсека.

Как сообщает Report, временный поверенный покинет Азербайджан 31 июля.

Напомним Ж. Фонсека возглавлял дипмиссию Португалии в Баку с 2017 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!