Восстанавливается здание, где была провозглашена АДР

В столице Грузии, Тбилиси, ведутся интенсивные ремонтно-реставрационные работы в здании, где была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

В столице Грузии, Тбилиси, ведутся интенсивные ремонтно-реставрационные работы в здании, где была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

Как передает грузинское бюро Report, проект реставрации здания действующего Национального молодежного дворца реализуется в рамках программы Тбилисского фонда развития "Новый Тифлис".

В структуре сообщили, что на нынешнем этапе ремонтируется кровельное покрытие здания, выполняется покраска фасада, прокладка внутренних коммуникаций, систем водоснабжения и канализации. Также в интерьере строения реставрируются декоративные узоры, деревянные двери и окна.

Отметим, что стоимость проекта составляет 33,7 млн лари (10,8 млн долларов США), работы планируется завершить к концу 2023 года.

В Зеркальном зале здания 28 мая 1918 года была зачитана Декларация независимости АДР и официально объявлено о создании первой демократической республики на Востоке. На входе в этот зал размещена информационная табличка на азербайджанском, грузинском и английском языках. В рамках реставрационных работ планируется обновить и эту доску.