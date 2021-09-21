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Восстанавливается здание, где была провозглашена АДР

Восстанавливается здание, где была провозглашена АДР В столице Грузии, Тбилиси, ведутся интенсивные ремонтно-реставрационные работы в здании, где была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 18:00
Восстанавливается здание, где была провозглашена АДР

В столице Грузии, Тбилиси, ведутся интенсивные ремонтно-реставрационные работы в здании, где была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

Как передает грузинское бюро Report, проект реставрации здания действующего Национального молодежного дворца реализуется в рамках программы Тбилисского фонда развития "Новый Тифлис".

В структуре сообщили, что на нынешнем этапе ремонтируется кровельное покрытие здания, выполняется покраска фасада, прокладка внутренних коммуникаций, систем водоснабжения и канализации. Также в интерьере строения реставрируются декоративные узоры, деревянные двери и окна.

Отметим, что стоимость проекта составляет 33,7 млн лари (10,8 млн долларов США), работы планируется завершить к концу 2023 года.

В Зеркальном зале здания 28 мая 1918 года была зачитана Декларация независимости АДР и официально объявлено о создании первой демократической республики на Востоке. На входе в этот зал размещена информационная табличка на азербайджанском, грузинском и английском языках. В рамках реставрационных работ планируется обновить и эту доску.

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Версия на английском языке ФотоBuilding where Azerbaijan DR independence was declared being restored
Версия на азербайджанском языке ФотоAXC-nin elan edildiyi bina bərpa olunur

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