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Владимир Путин принял Генпрокурора Азербайджана

Владимир Путин принял Генпрокурора Азербайджана 12 января делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по приглашению Генерального прокурора России Игоря Краснова посетила Москву в связи с участием в мероприятиях, посвященных 300-летию образования Российской прокурат
Внешняя политика
12 января 2022 г. 17:32
Владимир Путин принял Генпрокурора Азербайджана

12 января делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по приглашению Генерального прокурора России Игоря Краснова посетила Москву в связи с участием в мероприятиях, посвященных 300-летию образования Российской прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что главы делегаций были приняты президентом России Владимиром Путиным. Затем в Генеральной прокуратуре состоялось торжественное юбилейное мероприятие с участием официальных лиц России.

В рамках визита Кямран Алиев встретился со своим российским коллегой Игорем Красновым, турецким коллегой Бекиром Шахином, Генеральным прокурором Пакистана Рахманом Аамиром, таджикским коллегой Юсуфом Рахмоном, Генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдошевым, Генеральным прокурором Кыргызстана Курманкулом Зулушевым, президентом Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хваном, главой директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом и другими. Азербайджанский генпрокурор также провел встречи с руководителями авторитетных международных организаций, обсудил существующие связи и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В рамках мероприятия также состоялась встреча генеральных прокуроров тюркоязычных государств, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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Версия на английском языке ФотоVladimir Putin meets Azerbaijani prosecutor-general
Версия на азербайджанском языке ФотоVladimir Putin Azərbaycanın Baş prokurorunu qəbul edib

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