Вилаят Эйвазов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

13 мая министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу.

13 мая министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Выразив благодарность за теплый прием, Сейфуллах Хаджимюфтюоглу высоко оценил взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество между соответствующими структурами двух стран, подчеркнул, что и впредь будет прилагать усилия для развития двусторонних отношений, отметив, что такое сотрудничество, обмен опытом служат интересам наших братских народов и государств.

В приеме приняли участие представители посольства Турции в нашей стране и Совета безопасности Азербайджана.