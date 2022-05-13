О нас
Аудио новости

Вилаят Эйвазов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

Вилаят Эйвазов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции 13 мая министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу.
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 14:52
Вилаят Эйвазов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

13 мая министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Выразив благодарность за теплый прием, Сейфуллах Хаджимюфтюоглу высоко оценил взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество между соответствующими структурами двух стран, подчеркнул, что и впредь будет прилагать усилия для развития двусторонних отношений, отметив, что такое сотрудничество, обмен опытом служат интересам наших братских народов и государств.

В приеме приняли участие представители посольства Турции в нашей стране и Совета безопасности Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibi ilə görüşüb

Самое важное

Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi