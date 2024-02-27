В Вашингтоне и Нью-Йорке почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Вашингтоне прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Вашингтоне прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие прошло в Американо-азербайджанской торговой палате при организации посольства Азербайджана.

Вначале минутой молчания была почтена память жертв трагедии, затем был продемонстрирован художественно-документальный короткометражный фильм "Символ Ходжалы" ("Xocalı nişanəsi").

Председатель Американского общества мугама Джеффри Вербок поделился своими воспоминаниями с участниками мероприятия и исполнил на кяманче азербайджанские песни.

Кроме того, в "Турецком доме" в Нью-Йорке при совместной организации Координационного совета азербайджанцев Америки и Центра творческого развития детей и молодежи My Way и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой был проведен вечер памяти.

В ходе мероприятия были исполнены произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Кроме того, были продемонстрированы работы азербайджанского художника Чингиза Мусаева, посвященные жертвам Ходжалинской трагедии, и скульптура "Памятник Ходжалы" художника Эмина Гулиева.