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В Тбилиси представлен документальный фильм, посвященный Гейдару Алиеву

В Тбилиси представлен документальный фильм, посвященный Гейдару Алиеву В столице Грузии Тбилиси состоялась презентация документального фильма “Лицо дружбы”, посвященного великому лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 01:05
В Тбилиси представлен документальный фильм, посвященный Гейдару Алиеву

В столице Грузии Тбилиси состоялась презентация документального фильма “Лицо дружбы”, посвященного великому лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Как сообщает грузинское бюро Report, фильм снят при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

Картина повествует о жизни и деятельности феноменальной личности, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева.

На презентации присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, ответственные сотрудники посольства Турции в Тбилиси, председатель AZEBİ Нариман Гурбанов, официальные лица, депутаты, сотрудники SOCAR, местные политики и общественные деятели.

Посол Фаиг Гулиев рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера в развитии и укреплении современного Азербайджана. Он отметил, что развитие азербайджано-грузинских отношений в новой плоскости после восстановления независимости Азербайджана связано именно с именем всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева.

Замглавы МИД Лаша Дарсалия отметил, что в результате дальновидной политики Гейдара Алиева между двумя странами сложились дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. А благодаря усилиям президента Ильхама Алиева, успешно продолжившего его политику, эти отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

Отметим, что автором идеи и сценаристом фильма является корреспондент AzTV в Грузии Шахисмаил Шаммедоглу, режиссер-постановщик и оператор - Эльнур Велизаде, редактор – спецкор AZERTAC в Грузии Хатаи Азизов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Dostluğun siması” sənədli filmi təqdim olunub

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