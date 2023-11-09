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В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана 9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси, передает Report.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 14:38
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси, передает Report.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev meets President of Iran Seyyed Ebrahim Raisi in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Daşkənddə İran Prezidenti ilə görüşüb

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