В Риге открылась Первая Медиа конференция стран Восточного партнерства

Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ В столице Латвии Риге открылась Первая Медиа конференция стран Восточного партнерства. Как сообщает Report, основной темой конференции, организованной в рамках председательства Латвии в ЕС накануне Четвертого саммита Восточного партнерства, является роль СМИ в регионе Восточного партнерства.

В конференции принимают участие порядка 350 представителей СМИ, экспертов, представителей гражданского общества стран программы.

Открыла конференцию спикер парламента Латвии Инара Мурниеце, которая отметила, что проведение Первой медиа конференции является инициативой председательства Латвии в ЕС и она актуальна на сегодняшний день, особенно учитывая "угрожающую ситуацию вызванную Россией в восточной Украине".

"Свобода прессы, свобода слова являются краеугольными камнями демократии и свободного и уверенного в себе общества", - отметила И. Мурниеце.

Спикер Сейма Латвии подчеркнула важность СМИ в доведении объективной информации, отметила необходимость сопротивляться давлению дезинформации.

"Поэтому наша встреча очень необходима. Она внесет ценный вклад в саммит и в итоговую декларацию саммита", - заявила И. Мурниеце.

Среди специальных гостей конференции: Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства, экс президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович и другие.

Отметим, что также сегодня в Риге проходит и конференция представителей гражданского общества стран Восточного партнерства.