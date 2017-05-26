В Праге состоятся заседания бюро и комитета ПАСЕ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и депутат Сахиба Гафарова 29-30 мая примут участие в заседаниях бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы и постоянного комитета в Праге.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, на заседаниях рассмотрят повестку летней сессии ПАСЕ, выслушают предложения.

Также обсудят референдум в Турции по изменениям в Конституцию, результаты президентских выборов в Сербии и парламентских выборов в Армении, сформируют состав наблюдателей на парламентские выборы в Албании.

В рамках мероприятия планируется обмен мнениями с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Депутаты Милли Меджлиса выскажутся во обсуждаемым вопросам, выдвинут идеи, предложения.

Председатель мониторингового комитета ПАСЕ, депутат Сахиба Гафарова отправится в Париж для участия в заседании комитета 2 июня.

На заседании обсудят проблему миграции в Средиземном море, миграцию в Европе и гуманитарный и политический ответ кризису беженцев, гуманитарные последствия войны в Украине.

На заседании заслушают доклад председателя комитета С.Гафаровой на тему "Радикальное отношение, с которым сталкиваются беженцы и мигранты, прибывшие в Европу в последнее время", рассмотрят предложения для будущей деятельности комитета.