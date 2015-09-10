В посольстве Кыргызстана в Баку открыта книга соболезнований

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кыргызстана Турдакуна Усубалиева.

Как сообщили Report в посольстве, книга соболезнований будет открыта сегодня и завтра с 11 до 16 часов.

Отметим, что Т.Усубалиев руководил Кыргызской ССР с 1961 по 1985 гг. Экс-глава ЦК Компартии Кыргызстана скончался 7 сентября в Бишкеке в возрасте 96 лет.