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    В посольстве Кыргызстана в Баку открыта книга соболезнований

    Турдакун Усубалиев скончался в возрасте 96 лет

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кыргызстана Турдакуна Усубалиева.

    Как сообщили Report в посольстве, книга соболезнований будет открыта сегодня и завтра с 11 до 16 часов.

    Отметим, что Т.Усубалиев руководил Кыргызской ССР с 1961 по 1985 гг. Экс-глава ЦК Компартии Кыргызстана скончался 7 сентября в Бишкеке в возрасте 96 лет. 

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