В Посольстве Азербайджана в Великобритании почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ 23-го февраля в посольстве Азербайджана в Великобритании было проведено памятное мероприятие в связи с 26-летием Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Reportв посольстве, выступивший в первую очередь посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Тахир Тагизаде, проинформировал гостей о том, что в 1994-ом году в Ходжалы армянскими боевиками были убиты 613 гражданских лиц.

Затем выступил член Британского парламента, председатель Парламентской Группы Великобитания-Азербайджан Боб Блэкмен. Он прочитал текст письма соболезнования обращенное в связи с очередной годовщиной геноцида в Ходжалы к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подписанное дипломатом от имени возглавляемой им группы. Он также отметил, что он никогда не признают оккупированные земли Азербайджана армянскими, и надеется что эти земли в скором времени будут освобождены.

Выступивший на мероприятии член азербайджанского парламента, член межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан Джаваншир Фейзиев подчеркнул, что Ходжалинский геноцид является лишь часть 200-летней кровавой политики армян против Азербайджана.

Директор Лондонского офиса Общества Европа-Азербайджан Лионель Зеттер в своем выступлении обратил внимание на судьбы более миллиона азербайджанцев, которые на фоне Ходжалинского геноцида и конфликта в целом стали вынужденными переселенцами и беженцами.

Также выступил руководитель Британско-Азербайджанского Дома Али Аталар, который рассказал о кровавых событиях, учиненных против азербайджанского народа в начале 20-го века.

После выступлений гостям был продемонстрирован обладатель международных наград документальный фильм о Ходжалинском геноциде «Running from the Darkness- В Бегах от Темноты».

На мероприятии приняли участие члены палат Лордов и Общин британского парламента, сотрудники посольства Азербайджана, азербайджанцы, проживающие в Великобритании, граждане Британии и ряда других стран, а также представители СМИ.