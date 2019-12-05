Премьер Словакии: В политических процессах важен диалог во имя безопасности в регионе

"Мы верим, что ОБСЕ играет важную роль в деле укрепления безопасности и стабильности в регионе".

Как сообщает Report, об этом на 26-м Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

По его словам, также необходимо обеспечить мультилатерализм на пространстве ОБСЕ.

Он оценил председательство Словакии в организации как возможность укрепления безопасности и стабильности: "В первую очередь, я имею в виду людей, страдающих от конфликтов. Мы всегда рассматриваем широкую картину (процессов в регионе - ред.) и стараемся поддерживать политические процессы через диалог с тем, чтобы сделать наш регион безопаснее. Мы также стараемся воспользоваться любой возможностью для облегчения жизни людей, заплативших самую высокую цену за любые конфликты", - сказал он.