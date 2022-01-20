В парламенте Турции почтили память шехидов 20 Января

На состоявшемся сегодня заседании Великого национального собрания Турции была почтена память шехидов 20 Января.
Как сообщает Report, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым рассказал о событиях, произошедших в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года.
Он отметил, что 20 Января является одним из поворотных моментов на пути Азербайджана к независимости: "18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил о независимости, и первой страной, признавшей его независимость, стала Турция. Все страны мира видят, что отношения между нашими странами улучшаются день ото дня".
Депутат выразил соболезнования азербайджанскому и турецкому народам в связи с 32-й годовщиной событий 20 Января.