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В парламенте Турции почтили память шехидов 20 Января

В парламенте Турции почтили память шехидов 20 Января На состоявшемся сегодня заседании Великого национального собрания Турции была почтена память шехидов 20 Января.
Внешняя политика
20 января 2022 г. 17:56
В парламенте Турции почтили память шехидов 20 Января

На состоявшемся сегодня заседании Великого национального собрания Турции была почтена память шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым рассказал о событиях, произошедших в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Он отметил, что 20 Января является одним из поворотных моментов на пути Азербайджана к независимости: "18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил о независимости, и первой страной, признавшей его независимость, стала Турция. Все страны мира видят, что отношения между нашими странами улучшаются день ото дня".

Депутат выразил соболезнования азербайджанскому и турецкому народам в связи с 32-й годовщиной событий 20 Января.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentində 20 Yanvar şahidlərinin xatirəsi anılıb 

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