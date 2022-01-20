В парламенте Турции почтили память шехидов 20 Января

На состоявшемся сегодня заседании Великого национального собрания Турции была почтена память шехидов 20 Января.

На состоявшемся сегодня заседании Великого национального собрания Турции была почтена память шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым рассказал о событиях, произошедших в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Он отметил, что 20 Января является одним из поворотных моментов на пути Азербайджана к независимости: "18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил о независимости, и первой страной, признавшей его независимость, стала Турция. Все страны мира видят, что отношения между нашими странами улучшаются день ото дня".

Депутат выразил соболезнования азербайджанскому и турецкому народам в связи с 32-й годовщиной событий 20 Января.