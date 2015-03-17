В Карсе состоялось открытие Профессионального лицея имени Гейдара Алиева

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Карс состоялось открытие Профессионального лицея имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Выступивший Реджеп Тайип Эрдоган поздравил коллег по случаю праздника Новруз и пожелал всему миру спокойствия, мира и безопасности. Президент Турции отметил, что праздник Новруз является нашим общим праздником уже на протяжении 5000 лет. По словам Эрдогана, Кавказская исламская армия наполовину состояла из сынов Турции, а наполовину - Азербайджана: "Наши граждане в Анатолии ощущают всю боль подвергшихся насилию в Карабахе азербайджанских братьев".