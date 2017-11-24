В Брюсселе завершил работу пятый саммит Восточного партнерства - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе завершился саммит Восточного партнерства.

Как сообщает командированный в Бельгию корреспондент Report, после завершения пленарной сессии саммита лидеры стран ЕС и стран-участниц программы Восточного партнерства сделали совместную фотографию.

Чуть позже состоится пресс-конференция.

*** 12:00

В Брюсселе начался пятый саммит Восточного партнерства. Как сообщает Report, на официальном открытии саммита выступили президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Эри Ратас.

В работе саммита принимают участие главы государств и правительств стран-участниц программы Восточное партнерство - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Беларуси, а также лидеры стран ЕС.

На саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мероприятие пройдет за закрытыми дверями, о его итогах будет объявлено на пресс-конференции.

По итогам саммита Восточного партнерства его участники намерены принять итоговый документ, который определит 20 приоритетных целей, которые необходимо достичь участникам программы до 2020 года.