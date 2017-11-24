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    В Брюсселе завершил работу пятый саммит Восточного партнерства - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    На саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев© Report

    Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе завершился саммит Восточного партнерства. 

    Как сообщает командированный в Бельгию корреспондент Report, после завершения пленарной сессии саммита лидеры стран ЕС и стран-участниц программы Восточного партнерства сделали совместную фотографию.

    Чуть позже состоится пресс-конференция. 

    *** 12:00

    В Брюсселе начался пятый саммит Восточного партнерства. Как сообщает Report, на официальном открытии саммита выступили президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Эри Ратас.

    В работе саммита принимают участие главы государств и правительств стран-участниц программы Восточное партнерство -  Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Беларуси, а также лидеры стран ЕС.

    На саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Мероприятие пройдет за закрытыми дверями, о его итогах будет объявлено на пресс-конференции.

    По итогам саммита Восточного партнерства его участники намерены принять итоговый документ, который определит 20 приоритетных целей, которые необходимо достичь участникам программы до 2020 года. 

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