​В ближайшее время ожидается визит президента Азербайджана в Грузию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В ближайшее время Грузию посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который встречался с азербайджанским лидером в Давосе.

Как отметил Кирикашвили в интервью журналистам, на встрече с Алиевым не было разговора о поставках газа. При этом Квирикашвили подчеркнул, что это вопрос чисто технического характера. По словам премьера, между Грузией и Азербайджаном нет совершенно никаких разногласий.

"Встреча с Ильхамом Алиевым прошла в дружеской и теплой атмосфере. Мы действительно не говорили о поставках газа. Единственное что отметил, так это то, что это вопрос чисто технического характера. Абсолютно никаких разногласий между нашими государствами нет. Наоборот, мы настроены очень оптимистично, что теми совместными проектами, которые мы осуществляем - проект Шелкового пути, Баку-Тбилси-Карс - мы создадим важный источник для экономического роста наших стран", - заявил Квирикашвили.

По его слвоам, в ближайшее время президент Азербайджана посетит Грузию. "Мы договорились, что господин Алиев в ближайшее время посетит Грузию, и у нас очень хорошие отношения", - заявил премьер-министр Грузии.