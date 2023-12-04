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В Баку состоялся гала-концерт в рамках Дней культуры Казахстана

В Баку состоялся гала-концерт в рамках Дней культуры Казахстана В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся гала-концерт.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 20:40
В Баку состоялся гала-концерт в рамках Дней культуры Казахстана

В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся гала-концерт.

Как сообщает Report, перед гала-концертом министр культуры Адиль Керимли, председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, посол Казахстана в нашей стране Алим Байель и другие официальные лица ознакомились с выставкой, посвященной казахской культуре.

Затем была представлена концертная программа.

В гала-концерте были представлены красочные композиции, отражающие Казахскую национальную музыку и культуру.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qazaxıstanın Mədəniyyət Günləri çərçivəsində qala konsert keçirilib

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