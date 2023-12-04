В Баку состоялся гала-концерт в рамках Дней культуры Казахстана

В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся гала-концерт.

В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся гала-концерт.

Как сообщает Report, перед гала-концертом министр культуры Адиль Керимли, председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, посол Казахстана в нашей стране Алим Байель и другие официальные лица ознакомились с выставкой, посвященной казахской культуре.

Затем была представлена концертная программа.

В гала-концерте были представлены красочные композиции, отражающие Казахскую национальную музыку и культуру.