В Баку состоялась официальная встреча президента Совета Европейского Союза Дональда Туска

22 июля, 2015 12:01

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ 22 июля состоялась церемония официальной встречи прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом президента Совета Европейского Союза Дональда Туска. Как сообщает Report, начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Ильхам Алиев встретил президента Совета Европейского Союза Дональда Туска. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Совета Европейского Союза. Прозвучали гимны Европейского Союза и Азербайджана. Президенты обошли строй почетного караула. Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Дональду Туску, а члены делегации Совета Европейского Союза – Президенту Ильхаму Алиеву.