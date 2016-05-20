Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась конференция, посвященная 25-летию Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия, Словакия.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Университете АДА.

Открывший конференцию посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька сказал, что в период, когда мир больше склонялся к разделению, 4 страны решили объединиться в группу для совместного сотрудничества, что стало главным успехом "четверки".

В свою очередь, посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки в своей речи поздравил Азербайджан с предстоящим Днем Республики и пожелал удачи участникам конференции.

Представитель посольства Польши в Баку Андрей Янковски напомнил, что с 1 июля председательство в "четверке" перейдет от Чехии к Польше.

Глава представительства ЕС в Баку Малена Мард поздравила послов с 25-летием Вышеградской группы и отметила, что уже 25 лет успешно развиваются отношения между Азербайджаном и ЕС. Она также отметила важность регионального сотрудничества, так как "крепкое региональное сотрудничество означает сильную Европу".

Отметим, что идея проведения конференции принадлежит послу Чехии в Азербайджане.