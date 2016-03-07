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    В Баку состоится трехсторонняя встреча глав погранслужб Азербайджана, Ирана и России

    Для участия в заседании прибудет командующий пограничными войсками Ирана Гасым Рзаи

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Командующий пограничными войсками Ирана Гасым Рзаи 8 марта прибудет в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, трехдневный визит будет осуществлен по приглашению главы Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

    В ходе визита состоится заседание глав пограничных ведомств Азербайджана, Ирана и России. Будут обсуждены вопросы сотрудничества между тремя ведомствами по борьбе с перевозкой наркотиков, контрабандой и организованными преступными группировками.

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