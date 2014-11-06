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    В Баку пройдет конференция по политике соседства Совета Европы

    Участники обсудят вопросы укрепления политического диалога с соседними регионами

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Конференция по политике соседства Совета Европы пройдет в Баку 7-8 ноября. Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы. 

    В конференции примут участие представители этой организации, а также министерств иностранных дел соседних стран. Участники обсудят достигнутый в применении политики соседства СЕ прогресс, перспективы развития в будущем, а также вопросы укрепления политического диалога с соседними регионами.  

    В ноябре Азербайджан завершает свое полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы. 

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