В Баку пройдет конференция по политике соседства Совета Европы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Конференция по политике соседства Совета Европы пройдет в Баку 7-8 ноября. Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы.

В конференции примут участие представители этой организации, а также министерств иностранных дел соседних стран. Участники обсудят достигнутый в применении политики соседства СЕ прогресс, перспективы развития в будущем, а также вопросы укрепления политического диалога с соседними регионами.

В ноябре Азербайджан завершает свое полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы.