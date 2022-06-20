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В Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения

В Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения "В конце июня в Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения. Мы планируем принять участие в этом заседании".
Внешняя политика
20 июня 2022 г. 19:18
В Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения

"В конце июня в Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения. Мы планируем принять участие в этом заседании".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом азербайджанским журналистам заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"В течение месяца мы провели три встречи с Сахибой Гафаровой. На нашей двусторонней встрече мы обсудили проделанную работу, план предстоящих действий, механизмы трехсторонних встреч председателей парламентов Азербайджана-Турции-Пакистана и Азербайджана-Турции-Грузии", - сказал М.Шентоп.

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Версия на английском языке Baku to host meeting of NAM Parliamentary Network 
Версия на азербайджанском языке Bakıda Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin iclası keçiriləcək

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