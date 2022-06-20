В Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения

"В конце июня в Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения. Мы планируем принять участие в этом заседании".

"В конце июня в Баку пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения. Мы планируем принять участие в этом заседании".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом азербайджанским журналистам заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"В течение месяца мы провели три встречи с Сахибой Гафаровой. На нашей двусторонней встрече мы обсудили проделанную работу, план предстоящих действий, механизмы трехсторонних встреч председателей парламентов Азербайджана-Турции-Пакистана и Азербайджана-Турции-Грузии", - сказал М.Шентоп.