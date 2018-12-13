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    В Баку пройдет первый диалог высокого уровня по транспорту в формате "Азербайджан-ЕС"

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Первый диалог высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и Европейским Союзом пройдет в Баку в феврале следующего года.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава делегации Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янскаускас.

    По словам посла, для участия в заседании Баку посетит обширная делегация ЕС, которую возглавит генеральный директор департамента по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей. 

    До запланированного заседания в феврале, вероятнее вcего, будет проведена встреча рабочего уровня по транспорту, а также состояться переговоры по авиационному соглашению Азербайджан-ЕС. 

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